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Шумеровский канал выдал:

Шумеровский канал выдал:

Время мировой перестройки На сегодняшней конференции "Россия-Африка" Путин фактически озвучил свой желаемый вариант раздела мира по формуле - «Запад против всех»:   "Африка станет одним из лидеров формирующегося нового многополярного миропорядка.

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