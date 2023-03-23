Шумеровский канал выдал:

Время мировой перестройки На сегодняшней конференции "Россия-Африка" Путин фактически озвучил свой желаемый вариант раздела мира по формуле - «Запад против всех»: "Африка станет одним из лидеров формирующегося нового многополярного миропорядка.
Время мировой перестройки На сегодняшней конференции "Россия-Африка" Путин фактически озвучил свой желаемый вариант раздела мира по формуле - «Запад против всех»: "Африка станет одним из лидеров формирующегося нового многополярного миропорядка.
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