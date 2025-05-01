Самое страшное, что прогноз погоды самый правдивый из всех прогнозов, которые делают люди. Представляем прогноз на 1 мая в Орле

Самое страшное, что прогноз погоды самый правдивый из всех прогнозов, которые делают люди. Представляем прогноз на 1 мая в ОрлеСегодня, 1 мая, небеса разверзлись, и дождь льёт как из ведра, сопровождая своё буйство громом и молнией.