Самое страшное, что прогноз погоды самый правдивый из всех прогнозов, которые делают люди. Представляем прогноз на 1 мая в Орле

Самое страшное, что прогноз погоды самый правдивый из всех прогнозов, которые делают люди. Представляем прогноз на 1 мая в ОрлеСегодня, 1 мая, небеса разверзлись, и дождь льёт как из ведра, сопровождая своё буйство громом и молнией.
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