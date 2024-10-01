Политолог Тарасов заявил, что Израиль собирается превратить Ливан в Газу

Израильская авиация накануне атаковала не только Бейрут, но и северные регионы Ливана. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik заявил, что если «Хезболла» начнет партизанскую борьбу, это может стать роковым ударом для Ливана как государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии