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Политолог Тарасов заявил, что Израиль собирается превратить Ливан в Газу

Политолог Тарасов заявил, что Израиль собирается превратить Ливан в Газу

Израильская авиация накануне атаковала не только Бейрут, но и северные регионы Ливана. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik заявил, что если «Хезболла» начнет партизанскую борьбу, это может стать роковым ударом для Ливана как государства.

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