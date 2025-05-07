Депутаты Рады ещё не определились с голосованием по сдаче украинских недр США

Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и представитель фракции правящей партии «Слуга народа» Александр Мережко заявил, что некоторые фракции в Верховной раде до сих пор не могут принять решение, как будут 8 мая голосовать по вопросу ратификации соглашения с США по недрам.