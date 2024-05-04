Как правильно засолить красную рыбу. Базовый рецепт, который должен быть у каждой хозяйки!

Засолить красную рыбу в домашних условиях — совершенно нехитрое дело! Прикупив знатный кусочек филе, а то и целую рыбину, вы сможете приготовить в меру соленую, вкуснейшую и богатую омега-3 кислотами закуску.
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