Мостовой заявил, что игрок "Зенита" Вендел решил всю игру со "Спартаком"

Бывший футболист сборной России и московского "Спартака" Александр Мостовой выделил бразильского игрока петербургского "Зенита" Вендела, отметив его вклад в победу петербуржцев над красно-белыми в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).