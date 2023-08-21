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Мостовой заявил, что игрок "Зенита" Вендел решил всю игру со "Спартаком"

Мостовой заявил, что игрок "Зенита" Вендел решил всю игру со "Спартаком"

Бывший футболист сборной России и московского "Спартака" Александр Мостовой выделил бразильского игрока петербургского "Зенита" Вендела, отметив его вклад в победу петербуржцев над красно-белыми в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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