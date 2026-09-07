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Средняя стоимость гостиниц в России снизилась на 5%

Средняя стоимость гостиниц в России снизилась на 5%

Снижение цен на проживание в российских гостиницах связано со снижением спроса. Сильнее всего подешевели четырех- и пятизвездочные отели — на 2,55%.

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