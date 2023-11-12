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Оператор дрона ВС РФ уничтожил в воздухе тяжелый БПЛА «Баба-Яга»

Оператор дрона ВС РФ уничтожил в воздухе тяжелый БПЛА «Баба-Яга»

Оператор дрона-разведчика ВС РФ ликвидировал в воздухе тяжелый украинский беспилотный летательный аппарат «Баба-Яга», о чем сенатор РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале.

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