Юрий Ильинов

Ультиматум Путина: президент РФ назвал условие для переговоров с Зеленским Президент России намекнул на предпосылки для переговоров с Зеленским. Первоочередные условия он назвал в ходе подведения итогов года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов обсуждать вопросы с Владимиром Зеленским. Для этого, со слов лидера страны, нынешний глава Киева должен принять участие в президентских выборах и обрести легитимность. Это заявление было сделано в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией. Путин отметил, что Россия открыта к мирным переговорам без предварительных условий. Однако они должны основываться на стамбульских договорённостях и с учётом действующей на момент диалога ситуации. Президент подчеркнул, что Украина может самостоятельно организовать внутренний процесс, если действительно стремится к мирному урегулированию. Он уточнил, что в настоящее время переговоры возможны исключительно с тем, кто обладает легитимностью, а именно представителями Верховной Рады. При этом западные высокопоставленные лица не считают, что президент РФ заинтересован в разрешении конфликта мирным путём. В частности, такой точки зрения придерживается верховный представитель ЕС Кая Каллас. Как пишет «ГОЛОС РЕГИОНОВ», она требует от глав Евросоюза поддержки для киевского режима и просит не предлагать Зеленскому мирные переговоры.