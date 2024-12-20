Европа следующая: Запад готовится к Третьей Мировой войне Горячие точки будущей войны с Россией Запад видит теперь вот так Ничьи не будет Европейцев можно понять.
Европа следующая: Запад готовится к Третьей Мировой войне
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Юрий Ильинов
Ультиматум Путина: президент РФ назвал условие для переговоров с Зеленским Президент России намекнул на предпосылки для переговоров с Зеленским. Первоочередные условия он назвал в ходе подведения итогов года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов обсуждать вопросы с Владимиром Зеленским. Для этого, со слов лидера страны, нынешний глава Киева должен принять участие в президентских выборах и обрести легитимность. Это заявление было сделано в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией. Путин отметил, что Россия открыта к мирным переговорам без предварительных условий. Однако они должны основываться на стамбульских договорённостях и с учётом действующей на момент диалога ситуации. Президент подчеркнул, что Украина может самостоятельно организовать внутренний процесс, если действительно стремится к мирному урегулированию. Он уточнил, что в настоящее время переговоры возможны исключительно с тем, кто обладает легитимностью, а именно представителями Верховной Рады. При этом западные высокопоставленные лица не считают, что президент РФ заинтересован в разрешении конфликта мирным путём. В частности, такой точки зрения придерживается верховный представитель ЕС Кая Каллас. Как пишет «ГОЛОС РЕГИОНОВ», она требует от глав Евросоюза поддержки для киевского режима и просит не предлагать Зеленскому мирные переговоры.
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18 час.
Геннадий Бережнов
Запад готовится к Третьей Мировой войне, так идёт же уже. Видимо хотят познакомиться с "Орешником" а потом и ТЯО понюхать!
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14 час.
Юрий Ильинов
Будем надеяться, что война кончится. смотреть онлайн Почему люди воюют Главные тайны мира 20.12.2024 факторы, способствующие возникновению войн: Политические амбиции и борьба за власть. Экономические интересы и ресурсы. Идеологические и религиозные противоречия. Социальные и культурные различия. https://www.kinodraiv.pro/22337-glavnye-tainy-mira-20-12-2024.html
Главные тайны мира 20.12.2024
kinodraiv
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13 час.
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