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Депутат Немкин предупредил об основных способах кражи аккаунтов в Telegram

Депутат Немкин предупредил об основных способах кражи аккаунтов в Telegram

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT назвал метод фишинга через фальшивые страницы входа одной из наиболее распространённых схем кражи аккаунтов пользователей в Telegram.

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