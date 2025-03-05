Депутат Немкин предупредил об основных способах кражи аккаунтов в Telegram

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT назвал метод фишинга через фальшивые страницы входа одной из наиболее распространённых схем кражи аккаунтов пользователей в Telegram.