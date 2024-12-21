Spiegel: число погибших при теракте в Магдебурге возросло до пяти

Global Look Press/Sebastian Kahnert/dpa Число погибших в результате наезда автомобиля на толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге увеличилось до пяти, сообщило 21 декабря издание Spiegel.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии