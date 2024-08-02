Совфед одобрил закон об ответственности за участие в нежелательных организациях

Совфед на пленарном заседании одобрил законы, устанавливающие административную и уголовную ответственность за участие в деятельности организаций, которые были признаны нежелательными на территории России.
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