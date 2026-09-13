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Царьград

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Пренебрегают правилами: названа причина взрывов военных складов в Болгарии

Пренебрегают правилами: названа причина взрывов военных складов в Болгарии

Подполковник МВД Олег Иванников заявил, что основной причиной взрывов на болгарских складах с боеприпасами стало нарушение техники безопасности.

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