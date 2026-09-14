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Культуромания

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Более 50 творческих коллективов выступили на фестивале «Казачья станица Москва»

Более 50 творческих коллективов выступили на фестивале «Казачья станица Москва»

Двенадцатый фестиваль «Казачья станица Москва» объединил участников из 42 регионов России и Белоруссии, а перед гостями выступили более 50 творческих коллективов.

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