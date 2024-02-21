ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Нам пишет Руслан Джопуа по поводу наших статей про Абхазию (орфография и пунктуация сохранены): Мгновенная кара за наглость.
Нам пишут из Абхазии по поводу наших резких статей и ещё более резких комментариев читателей. Отвечаем
Комментарии
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Александр Широков
Хорошо устроились ребята: деньги давать можно, но что-то приобрести в собственность нельзя..., деньги вложить в предприятие можно, но принимать участие в руководстве им нельзя...Сами ни хрена не делаем, но и другим не дадим, мы и так неплохо живем за ваш счет... В советское время это называлось хитрожопостью!
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5 час.
АС
Александр Сергеевич
Не стоит убеждать абхазов соблюдать российские законы , надо убеждать наших туристов не посещать этот край и не надо поставлять нам продукцию из этого благодатного , но опасного края .
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4 час.
В
Валентина
Вы хотите, чтобы и у них появились наши воры-олигархи? Они берегут свою землю для своих детей. И не надо врать про большую помощь от России, иначе бы Абхазия процветала! И за присутствие военной базы мы обязаны платить! А туристы к ним поедут несмотря на Вашу антирекламу, там природа сохраняется, не все дураки, многие думают своей головой. Держись, Абхазия!.
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4 час.
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