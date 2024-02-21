Нам пишут из Абхазии по поводу наших резких статей и ещё более резких комментариев читателей. Отвечаем

Александр Широков Хорошо устроились ребята: деньги давать можно, но что-то приобрести в собственность нельзя..., деньги вложить в предприятие можно, но принимать участие в руководстве им нельзя...Сами ни хрена не делаем, но и другим не дадим, мы и так неплохо живем за ваш счет... В советское время это называлось хитрожопостью!

АС Александр Сергеевич Не стоит убеждать абхазов соблюдать российские законы , надо убеждать наших туристов не посещать этот край и не надо поставлять нам продукцию из этого благодатного , но опасного края .