Президент России Владимир Путин подарил икону храму Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине. Это единственный действующий православный храм в городе, относящийся к юрисдикции Китайской православной церкви.
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