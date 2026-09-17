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"Мы идём к корейскому сценарию, но не... публично": Вован и Лексус об украинской мечте Запада

"Мы идём к корейскому сценарию, но не... публично": Вован и Лексус об украинской мечте Запада

Корейский сценарий, при котором боевые действия заморожены, а территория разделена без заключения окончательного мирного соглашения, считают желательным в качестве итога украинского конфликта все западные лидеры.

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