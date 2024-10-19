Непросто день у жильцов дома на Коммунистической улице в городе Кирсанов (Тамбовская область). Здесь утром 19 октября после утечки газа прогремел взрыв и начался пожар.
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Непросто день у жильцов дома на Коммунистической улице в городе Кирсанов (Тамбовская область). Здесь утром 19 октября после утечки газа прогремел взрыв и начался пожар.