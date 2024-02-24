Мехтеран* XXI века: новый «турецкий марш» на Балканах

Объезд в конце января – начале февраля с. г. министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом столиц Болгарии, Румынии и Албании обозначили планы более активного экономического, но особенно политического присутствия Турции в регионе.
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