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Царьград

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На реконструкцию улицы Мира в Перми выделят более 150 млн рублей

На реконструкцию улицы Мира в Перми выделят более 150 млн рублей

Работы начнутся в августе. Точная дата неизвестна.Реконструкцию 4,5 км улицы Мира в Перми оценили в 151 млн рублей.

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