Какие ягоды, овощи, фрукты и сухофрукты полезны для сердца и сосудов

Чистые и здоровые сосуды, ритмично работающее сердце, хорошая память и ясный ум, что может быть лучше! Однако, в наше время, сердечно–сосудистые заболевания являются основной причиной смертности населения земли.
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