⚡️Возле Севастополя, по предварительной информации, сбито четыре воздушных цели над морем и два БЭК вблизи берега Военные успешно отразили ночную атаку ВСУ, отметил губернатор города Михаил Развожаев.
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⚡️Возле Севастополя, по предварительной информации, сбито четыре воздушных цели над морем и два БЭК вблизи берега Военные успешно отразили ночную атаку ВСУ, отметил губернатор города Михаил Развожаев.