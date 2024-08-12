Россиянам рассказали про новую схему мошенников с переводами внутри банка

Аферисты могут пожаловаться на эту операцию регулятору В рамках очередной схемы мошенников жертве средства переводит человек, который после закрытия сделки обращается в банк и сообщает, что перевод совершен под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, рассказал РИАМО эксперт в области IT и кибербезопасности Борис Косарев.