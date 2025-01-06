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Физики получили рентгеновские лучи взорвав серебряную пену

Выстрел лазерным импульсом по пористой серебряной мишени создает более мощные рентгеновские лучи по сравнению с предыдущими мишенями, как сообщает журнал Американского физического общества Physics Magazine 3 января.

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