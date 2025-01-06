Физики получили рентгеновские лучи взорвав серебряную пену

Выстрел лазерным импульсом по пористой серебряной мишени создает более мощные рентгеновские лучи по сравнению с предыдущими мишенями, как сообщает журнал Американского физического общества Physics Magazine 3 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии