Пушков считает, что на Украине наступили тяжелые времена и уже вряд ли отступят

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков счел призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга готовиться к плохим новостям из Украины признанием, что конфликт разворачивается в проигрышную для Киева сторону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии