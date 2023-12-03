Пушков считает, что на Украине наступили тяжелые времена и уже вряд ли отступят

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков счел призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга готовиться к плохим новостям из Украины признанием, что конфликт разворачивается в проигрышную для Киева сторону.