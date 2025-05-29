Объяснили причину мощной атаки БПЛА ВСУ на Брянск

Массовые налёты дронов прокладывают в системе ПВО страны коридор для Таурусов, полагает эксперт. Напомним, накануне повреждения получили три многоквартирных дома, 5 торговых объектов и 6 авто, заявил губернатор.
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