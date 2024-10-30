В Калужской области задержан местный житель, находившийся в федеральном розыске

Полицейские Малоярославецкого района задержали жителя 1997 года рождения, находившегося в федеральном розыске по подозрению в кражеПолицейские Малоярославецкого района задержали жителя 1997 года рождения, находившегося в федеральном розыске по подозрению в краже.