В Калужской области задержан местный житель, находившийся в федеральном розыске

Полицейские Малоярославецкого района задержали жителя 1997 года рождения, находившегося в федеральном розыске по подозрению в кражеПолицейские Малоярославецкого района задержали жителя 1997 года рождения, находившегося в федеральном розыске по подозрению в краже.
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