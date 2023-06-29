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«Какой позор»: французы осудили Макрона за концерт Элтона Джона во время протестов

«Какой позор»: французы осудили Макрона за концерт Элтона Джона во время протестов

Францию накрыла волна беспорядков, в ходе которых было задержано не менее 77 человек. Пока некоторые местные жители били тревогу из-за происходящего, президент Пятой республики Эммануэль Макрон отвлекался от проблем на концерте Элтона Джона.

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