«Какой позор»: французы осудили Макрона за концерт Элтона Джона во время протестов

Францию накрыла волна беспорядков, в ходе которых было задержано не менее 77 человек. Пока некоторые местные жители били тревогу из-за происходящего, президент Пятой республики Эммануэль Макрон отвлекался от проблем на концерте Элтона Джона.
Францию накрыла волна беспорядков, в ходе которых было задержано не менее 77 человек. Пока некоторые местные жители били тревогу из-за происходящего, президент Пятой республики Эммануэль Макрон отвлекался от проблем на концерте Элтона Джона.
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