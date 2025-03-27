Шейк нервно курит в сторонке. Мать 5-ых Роналду показала форму на отдыхе

Мать 5-ых детей Роналду показала форму мечты в комплекте, а пользователи Сети прильнули к экранам как завороженные: “Шейк нервно курит в сторонке!” Поклонники футболиста искренне недоумевают, почему Роналду так и не сделал предложение руки и сердца Джорджине, которая приняла его сына от неизвестной женщины как родного.