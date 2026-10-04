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Иркутск Сегодня

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Металлолом с бывшего «Усольехимпрома» принесет Усолью-Сибирскому более 100 млн рублей на развитие

«Росатом» передал городу металлолом с территории бывшего «Усольехимпрома». Средства от его реализации, более 100 млн рублей в 2026–2027 годах, направят на развитие Усолья-Сибирского.

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