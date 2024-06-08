Идею "Золотого миллиарда" - в жизнь! В Британии новое "сенсационное открытие": Мужчины живут дольше, если их кастрировать

Ой, ребята, ой, не могу. Похоже, в Британии новая "фишка" от соросят, одержимых идеей "Золотого миллиарда".
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