«Ни резервов, ни укреплений» Украина теряет ключевые города в Донбассе. Чем грозит ВСУ прорыв фронта под Покровском?

В битве за Донбасс, похоже, наступил перелом. Пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в Курскую область свои наиболее боеспособные части, российские подразделения вплотную приблизились к Покровску и Селидово — городам, имеющим большое значение для обороны всего региона.