Кому нужна потасканная шлюха?

Автор Виктор Анисимов Сейчас Байден всеми силами пытается всучить никому ненужную Украину России. Ненужную в прямом смысле слова ни самим США, которые погрязли по самые "Фаберже" в своих проблемах с BLM и небывалой со времён "Великой Депрессии" инфляцией, ни объединённой Европе которая просто изнемогает от неимоверно высоких цен на газ, и давно уже находится в кризисе спровоцированным высокими ценами на газ, своими глупыми антироссийскими санкциями, проблемами с арабскими мигрантами, и которая понятно вовсе не желает брать на прокорм ещё и сорок миллионов украинских скакуасов.