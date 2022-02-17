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Кому нужна потасканная шлюха?

Кому нужна потасканная шлюха?

Автор Виктор Анисимов Сейчас Байден всеми силами пытается всучить никому ненужную Украину России. Ненужную в прямом смысле слова ни самим США, которые погрязли по самые "Фаберже" в своих проблемах с BLM  и небывалой со времён "Великой Депрессии" инфляцией, ни объединённой Европе которая просто изнемогает от неимоверно высоких цен на газ, и давно уже находится в кризисе спровоцированным высокими ценами на газ, своими глупыми антироссийскими санкциями, проблемами с арабскими мигрантами, и которая понятно вовсе не желает брать на прокорм ещё и сорок миллионов украинских скакуасов.

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