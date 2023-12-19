США несут ответственность за все преступления Израиля в Газе: Иран

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Соединенные Штаты несут ответственность за все преступления, которые израильский режим совершает против палестинцев в осажденном секторе Газа.