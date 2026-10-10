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Царьград

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"Пожить тихо не получится": В Челябинске завершился форум "Церковь, Власть и Бизнес"

"Пожить тихо не получится": В Челябинске завершился форум "Церковь, Власть и Бизнес"

10 октября 2026 года завершился форум "Церковь, Власть и Бизнес в укреплении духовного суверенитета России: мировоззрение, ценности, опоры".

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