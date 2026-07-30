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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черкас о словах Пономарева и Колыванова: «Неуважительно так высказываться о хоккее. Глупое сравнение. В хоккее больше единоборств, по травматизму футбол впереди»

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал слова Владимира Пономарева о хоккее и футболе. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР заявил : «Футбол в десять раз сложнее, чем хоккей.

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