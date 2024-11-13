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Рождение нового мира: Запад следил за "Валдаем"

Рождение нового мира: Запад следил за "Валдаем"

РИА Новости/Кристина Кормилицына Монолог Владимира Владимировича Путина и последующие ответы на вопросы участников двадцать первого ежегодного пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай" заняли почти четыре часа.

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