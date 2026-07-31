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Воспитавший Тихонова и Куравлева режиссер продал все и уехал в Душанбе: почему Борис Бибиков провел последние годы вдали от Москвы

Воспитавший Тихонова и Куравлева режиссер продал все и уехал в Душанбе: почему Борис Бибиков провел последние годы вдали от Москвы

Имена его учеников знала вся страна: Вячеслав Тихонов, Нонна Мордюкова, Надежда Румянцева, Леонид Куравлев, Екатерина Савинова.

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