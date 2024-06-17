В Ереване лидер протеста напомнил, как Пашинян одобрял незаконные действия

Возглавлявший протесты в 2008 году Никол Пашинян очень одобрял столкновения с полицейскими, аналогичные тем, которые произошли недавно в Ереване, заявил лидер движения «Тавуш во имя Родины», архиепископ Армянской Апостольской церкви Баграт Галстанян 17 июня на митинге возле здания Национальной Академии наук Армении.
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