Какие автомобили самые продаваемые в каждой европейской стране?

У Dacia есть огромные шансы завершить 2018 год как самый продаваемый бренд новых автомобилей. В первом полугодии румынский бренд отставал от Renault, но затем вернул свои первые позиции и вряд ли сместится с вершины в последнем квартале года.
У Dacia есть огромные шансы завершить 2018 год как самый продаваемый бренд новых автомобилей. В первом полугодии румынский бренд отставал от Renault, но затем вернул свои первые позиции и вряд ли сместится с вершины в последнем квартале года.
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