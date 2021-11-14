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Какие автомобили самые продаваемые в каждой европейской стране?

У Dacia есть огромные шансы завершить 2018 год как самый продаваемый бренд новых автомобилей. В первом полугодии румынский бренд отставал от Renault, но затем вернул свои первые позиции и вряд ли сместится с вершины в последнем квартале года.

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