Не менее трех человек погибло, еще 17 - в тяжелом состоянии после взрыва в ресторане на Кудринской, - СМИ.
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Не менее трех человек погибло, еще 17 - в тяжелом состоянии после взрыва в ресторане на Кудринской, - СМИ.
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