Владельцам нарколаборатории в Смоленске выслушали приговор

“Предприниматели” произвели более 15 килограммов наркотических средств Смоленский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении двух владельцев нарколаборатории.
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