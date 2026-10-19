Лучших в 2026 году объявят уже 22 октября. фото: VALENTIN BELIKOVРесторанная премия Lemon Guide, основанная в Санкт-Петербурге в 2020 году, впервые пройдёт в Москве 22 октября 2026 года.
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