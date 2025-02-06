Архангелогородка погасила долг в 800 тысяч рублей ради поездки за границу

Женщина оплатила крупную задолженность после получения постановления судебного пристава о временном запрете на выезд за границуОбщая сумма долга вместе с исполнительским сбором составила более 800 тысяч рублей.
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