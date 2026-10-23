«Милан» опубликовал заявление в связи с проявлениями расизма в адрес Майка Меньяна. Голкипер «россонери» был удален в матче группового этапа Лиги Европы против «Борнмута» (0:3).
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