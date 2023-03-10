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США призывают Си Цзиньпина признаться в вине за распространение коронавируса по всему миру

США призывают Си Цзиньпина признаться в вине за распространение коронавируса по всему миру

Член Республиканской партии, сенатор США от штата Миссури Джош Хоули в письме председателю КНР Си Цзиньпину призвал его признать ответственность за появление и распространении коронавируса, вызвавшем пандемию, – сообщают в пятницу, 10 марта, СМИ.

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