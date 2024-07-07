Нижегородцы могут воспользоваться новой платформой для профилактики детского ожирения

Жители Нижегородской области могут воспользоваться новой платформой по популяризации здорового питания и профилактике детского ожирения, которую запустили Минздрав России и АНО «Национальные приоритеты» в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография».
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