Юрий Кот РБК сообщает: «Телеведущий Владимир Познер вернется в эфир Первого канала с новым проектом, который называется «Турецкая тетрадь».
Познер возвращается на Первый канал с проектом о Турции
Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Познер пришёл за ним Урган и все в шоколоде
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5 час.
ТА
Тамара Аристархова
А. не пора ли прекратить Государству спонсировать ТВ каналы, пусть живут на свои заработанные (от Рекламы, Рейтинги и пр....) Деньги?!?
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2 час.
АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
почему-то я не удивлён, учитывая то, что уже много лет первым каналом управляет этот мутный чмырь эрнст! нахрен он кому нужен это уродец "гражданин мира" познер, неоднократно ливший гомно на Россию?
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2 час.
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