СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Грибанов
    👍Любовь и коммунис...
  • Aнатолий Райков
    Это себя жидом считаешь?Ты даже Русский язык коверкать не умеешь,а берёшься за это дело.Бьёшь себя в грудь и считаешь...Зачем пятая колон...
  • Алексей Тан
    У крыс и жидов (евреев)... подобной фамилии нет!... ЖИДЫ... ни когда, ни какого отношении к ВЕЛИЧАЙШЕМУ народу мира.....Зачем пятая колон...

Познер возвращается на Первый канал с проектом о Турции

Познер возвращается на Первый канал с проектом о Турции

Юрий Кот РБК сообщает: «Телеведущий Владимир Познер вернется в эфир Первого канала с новым проектом, который называется «Турецкая тетрадь».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Людмила Лепаева
Познер пришёл за ним Урган и все в шоколоде
Ответить
5 час.
ТА
Тамара Аристархова
А. не пора ли прекратить Государству  спонсировать ТВ каналы, пусть живут на свои заработанные (от Рекламы, Рейтинги и пр....) Деньги?!?
Ответить
2 час.
АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
почему-то я не удивлён, учитывая то, что уже много лет первым каналом управляет этот мутный чмырь эрнст! нахрен он кому нужен это уродец &quot;гражданин мира&quot; познер, неоднократно ливший гомно на Россию?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх