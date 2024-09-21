Познер возвращается на Первый канал с проектом о Турции

ЛЛ Людмила Лепаева Познер пришёл за ним Урган и все в шоколоде

ТА Тамара Аристархова А. не пора ли прекратить Государству спонсировать ТВ каналы, пусть живут на свои заработанные (от Рекламы, Рейтинги и пр....) Деньги?!?