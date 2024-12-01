Helldivers 2 получила награду “Игра года” на церемонии TIGA Awards 2024 Официально опубл...

Helldivers 2 получила награду “Игра года” на церемонии TIGA Awards 2024Официально опубликован список всех победителей премии TIGA Awards 2024 – церемонии награждения, состоявшейся в Великобритании, на которой звание игры года получила Helldivers 2 от Sony.
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