Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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После массового подрыва пейджеров, катастрофа вертолёта Раиси заиграла новыми гранями

После массового подрыва пейджеров, катастрофа вертолёта Раиси заиграла новыми гранями

В сети распространяют фото погибшего президента Ирана Ибрахима Раиси с "пейджером Моссада". Теперь информация с отверстиями в обшивке вертолета не выглядит такой уж фантастической?  И потом, такой же мог быть не только у любого из пассажиров, но и  на поясе у пилота! Вряд ли пилот, получив в полёте внезапное тяжёлое ранение мог успеть передать управление, тем более, что остальные члены экипажа могли быть подорваны одновременно с ним.

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Комментарии
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W
Walery
По всему иранские власти замолчали причины катастрофы того вертолета - предъявлять претензии у Ирана еще не достаточно сил.  И слабое ПВО.  При том, что там вокруг него  кружат три штатовские авианосные группировки и масса сопровождающих с УРО.
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11 час.

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